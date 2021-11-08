Четверть миллиарда человек в мире заразились коронавирусом

Более 250 млн человек в мире заразились коронавирусом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса, основанных на информации федеральных и местных властей.

Количество заразившихся COVID-19 8 ноября достигло 250 005 427. Наибольшее число заражений выявлено в США, Индии и Бразилии.

Ранее британские ученые придумали новый способ обнаружения коронавируса с помощью образцов, взятых из носоглотки.

По данным ученых, анализы, взятые у пациентов на поздних стадиях коронавируса по методу полногеномного секвенирования, часто содержат низкий уровень вирусной РНК. С помощью же усовершенствованного метода можно обнаружить варианты вируса даже в образцах с низким содержанием РНК.

Новый способ получил название аллель-специфической зондовой ПЦР. Исследование показало, что с его помощью диагностика разных вариантов вируса на 25% точнее. Также он точно определил 95% образцов с разрушенной РНК, в то время как с помощью старого метода удавалось обнаружить лишь 11%.