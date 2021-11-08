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Женщина из Бельгии погибла, пытаясь сделать селфи

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zoe_snoeks_/Instagram

Жительница Бельгии погибла, пытаясь сделать селфи, сообщает издание New York Post. В погоне за красивым кадром Зои Снуксона оступилась и упала с высоты 30 метров.

По информации СМИ, инцидент произошел в Люксембурге. Тело Зои, плавающее в реке, было найдено спасателями. Как рассказал Джерри Дженссен, муж погибшей, они приехали в живописное место, чтобы сделать памятные кадры.

«После пандемии коронавируса мы решили проехать всю Европу на нашем фургоне и наделать красивых фотографий», — поделился мужчина.

По словам Джерри, Зои встала на краю обрыва с телефоном в руке и попросила его, чтобы он приглядел за их собаками, гуляющими рядом. Дженссен отвернулся буквально на секунду, но когда повернул голову — женщина исчезла.

«Я ничего не слышал: ни шороха, ни криков. Я сразу позвонил ей, но знал, что это безнадежно. Пропасть была глубиной в несколько десятков метров. Потом я вызвал экстренные службы», — объяснил Джерри.

Прибывшие на место спасатели сообщили мужчине, что найти супругу живой не удалось. Как признался Дженссен, к этой новости он был морально готов, так как понимал: шансов выжить у женщины практически не было.

«Фотография была ее страстью. Потом я разблокировал ее телефон и увидел, что она сделала фото на краю обрыва. Это ее последнее селфи», — добавил Джерри.

Ранее влюбленные пытались снять романтичное селфи в баре, но вместо этого сфотографировали ожесточенную драку.

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