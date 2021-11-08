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Депутат Рашкин написал письмо Бастрыкину

Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Рашкин, задержанный по подозрению в убийстве лося, направил письмо председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, в котором заявил, что готов явиться к следователю для установления истины в его деле. Об этом сообщает РИА «Новости».

В письме говорится о том, что вокруг инцидента с найденной в его машине тушей лося появилось много домыслов и догадок.

«В целях обеспечения установления истины по делу, скорейшего завершения расследования готов явиться к соответствующему следователю по его вызову вместе с моим адвокатом для дачи необходимых объяснений, участвовать в иных следственных действиях», — написал Рашкин.

По информации агентства, депутат также написал письмо на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина, в котором проинформировал его о своем обращении в Следственный комитет.

В конце октября Рашкина задержали с тушей убитого лося в Саратовской области, где охота запрещена. Депутат рассказал, что они с приятелем нашли тушу в лесу и решили ее забрать с собой. При этом он подчеркнул, что осознавал незаконность своих действий, однако решил присвоить находку.

По этому факту было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 258 (незаконная охота).

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поручил провести расследование инцидента первому заместителю представителя думского комитета по госстроительству и законодательству Юрию Синельщикову, который в интервью «Газете.Ru» выразил мнение, что Рашкина могли подставить.

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