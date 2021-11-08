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Свидетель драки в Новой Москве оказался фигурантом другого уголовного дела

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petrovka.38/Instagram

Пользователи интернета обратили внимание на то, что один из свидетелей драки в Новой Москве ранее был запечатлен в другом ролике МВД в качестве обвиняемого. Оба видео размещены в аккаунте МВД России по Москве.

В видео МВД от 5 ноября он рассказывает о драке в Новых Ватутинках, а в ролике, опубликованном в конце октября, этот же мужчина представлен как мошенник, который обманывал пенсионеров.

Ранее суд арестовал четвертого участника конфликта в Новой Москве. Об этом сообщает прокуратура Москвы. Как и трех других участников нападения, 18-летнего обвиняемого заключили под стражу.

Также суд арестовал 21-летнего, 17-летнего и 19-летнего фигурантов дела о покушении на убийство по предварительному сговору в Новой Москве.

Инцидент произошел в четверг, 4 ноября, в Новых Ватутинках. После взаимных оскорблений в супермаркете четверо мужчин набросились на родителя несмотря на то, что рядом с ним был его сын. На следующий день были задержаны трое подозреваемых, через некоторое время — четвертый.

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