«Яндекс.Такси» и Музей Транспорта Москвы предложили студентам создать социальную рекламу о безопасности на дороге

Сервис «Яндекс.Такси» и Музей Транспорта Москвы наградят студентов за лучшую рекламу о безопасности в машине. Учащимся московских вузов предлагают создать проект, посвященный важности использования ремня безопасности в легковых автомобилях, и отправить его на рассмотрение жюри до 30 ноября.

Проекты оценят в рамках студенческого конкурса социальной рекламы «Твой взгляд». Лучшую рекламу, по мнению экспертного совета конкурса, разместят на билбордах в городе, а также музей и агрегатор выберут победителей, которые получат специальные призы: мерч, промокоды на поездки и умную станцию от Яндекса и другие призы.

«Культурные институции должны поддерживать социально значимые проекты и совместными усилиями трансформировать городскую среду. Мы рады возможности совместно с «Яндекс.Такси» объявить open call на спецноминацию для студентов, молодых креаторов Москвы, которые неравнодушны к проблемам общества и города вместе с ЦСИ Винзавод. Нам важно обсуждать с посетителями актуальные вопросы городского транспорта, поэтому мы хотим узнать их мнение по поводу одной из главных тем — безопасности дорожного движения», — рассказала директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

Руководитель проектов по безопасности «Яндекс.Такси» Екатерина Гладких рассказала, что, согласно результатам всероссийского исследования аналитического центра НАФИ, только 75% пассажиров легковых автомобилей пристегиваются на переднем сидении, а на заднем — всего 32%.

Наиболее частыми причинами отказа от использования ремней безопасности она назвала стереотипы, предрассудки и элементарное непонимание принципов обеспечения безопасности в современных автомобилях.

Мотивацией для отказа от использования ремней безопасности чаще всего становится мнение о том, что они могут затруднить покидание автомобиля при возгорании или падении в воду (50%), а треть респондентов считают, что ремни создают дискомфорт (33%). На практике же ситуации возгорания и затопления автомобиля несравнимы по частоте с обычными столкновениями.

Кроме того, популярным авто-аксессуаром до сих пор остаются заглушки замков ремней безопасности, которые блокируют звуковое напоминание о ремне. При этом пользователи чаще всего не осознают, что использование заглушек нарушает целостность системы безопасности автомобиля и превращает подушку безопасности в травмирующий элемент.

«Мы бы хотели предложить участникам конкурса творчески переосмыслить проблему культуры пристегивания и создать медиа-проекты, продвигающие идеи заботы о жизни и здоровье участников движения», — отметила Гладких.