Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
Российские ученые планируют изучать плазму во время космических... 02:26
Раненый в ноги напарник убитого полицейского ликвидировал... 02:21
Пентагон прокомментировал ситуацию на белорусско-польской границе 02:11
Юрист Брызгалин назвал три причины отказа в налоговом вычете... 02:04
Дисквалифицированный легкоатлет Лысенко работает водителем грузовика 01:58
Гинцбург рассказал о роли назальной вакцины в формировании... 01:49
Легкоатлет Лысенко обвинил бывших руководителей ВФЛА в своей... 01:38
В МИД Италии появился спецпосланник по правам ЛГБТ+ 01:36
«Росатом» собрался продать свои урановые активы в США... 01:23
В Сочи 4,5 года колонии получил ослепивший солдата сержант 01:16

Доктор Мясников рассказал, почему нельзя сдерживать кашель

close
100%
РИА «Новости»

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что сдерживание кашля может нанести вам вред — это рефлекс, который призван защищать организм. Слова специалиста приводит «Вечерняя Москва».

По словам Мясникова, сдерживать кашель в целом бессмысленно — это можно сделать на несколько секунд, но потом приступ кашля будет лишь сильнее и неприятнее.

«[Это] один из важнейших рефлексов нашего организма. Он несет защитную функцию, не просто очищая легкие от посторонних предметов и раздражителей, но и защищая, в том числе, от инфекций. Это один из основных механизмов защиты легких от инфекций и поддержания функции газообмена», — напомнил врач.

Он заявил, что кашель связан не только с органами дыхания. В любом случае, не стоит оставлять этот симптом без внимания, необходимо искать его причины и заниматься лечением у врача, заключил Мясников.

«Могут быть патологические причины: нарушения кислотности желудка или другие вещи, раздражающие кашлевые рецепторы (они есть не только в легких, но и в пищеводе, перикарде, ушах и так далее)», — сказал специалист.

Ранее доктор Мясников ответил на самые частые вопросы о вакцинации, а также назвал главную ошибку при приеме обезболивающих.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+