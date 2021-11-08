Доктор Мясников рассказал, почему нельзя сдерживать кашель

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что сдерживание кашля может нанести вам вред — это рефлекс, который призван защищать организм. Слова специалиста приводит «Вечерняя Москва».

По словам Мясникова, сдерживать кашель в целом бессмысленно — это можно сделать на несколько секунд, но потом приступ кашля будет лишь сильнее и неприятнее.

«[Это] один из важнейших рефлексов нашего организма. Он несет защитную функцию, не просто очищая легкие от посторонних предметов и раздражителей, но и защищая, в том числе, от инфекций. Это один из основных механизмов защиты легких от инфекций и поддержания функции газообмена», — напомнил врач.

Он заявил, что кашель связан не только с органами дыхания. В любом случае, не стоит оставлять этот симптом без внимания, необходимо искать его причины и заниматься лечением у врача, заключил Мясников.

«Могут быть патологические причины: нарушения кислотности желудка или другие вещи, раздражающие кашлевые рецепторы (они есть не только в легких, но и в пищеводе, перикарде, ушах и так далее)», — сказал специалист.

Ранее доктор Мясников ответил на самые частые вопросы о вакцинации, а также назвал главную ошибку при приеме обезболивающих.