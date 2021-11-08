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Совладельца производителя сырков «Б.Ю. Александров» заочно арестовали

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Совладелец компании по производству сырков «Б.Ю. Александров» Юрий Изачик, обвиняемый в принуждении к сделке организованной группой, заочно арестован судом на два месяца. Об этом РИА «Новости» сообщили в Тверском суде Москвы.

Предпринимателя задержат с момента экстрадиции из США, где он, по предварительным данным, находится на лечении.

Ранее совладельца компании-производителя сырков «Б. Ю. Александров» Юрия Изачика объявили в федеральный и международный розыск по делу о принуждению к совершению сделки.

По информации источника в правоохранительных органах, в розыск по этому делу объявлен и предприниматель Леонид Белиловский. Обоих признали обвиняемыми по ч. 2 ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения организованной группой). По сведениям правоохранителей, Изачик владел 100% долей в уставном капитале компании «Ростагрокомплекс».

Компания «Ростагроэкспорт», производящая кисломолочную продукцию, была основана в 1995 году Борисом Александровым, Юрием Изачиком и Леонидом Микиртумовым, она объединяет три фабрики в Подмосковье, Саратове и Калининграде. Самый известный бренд компании — «Б. Ю. Александров».

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