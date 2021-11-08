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Парикмахер сделала из состриженных волос портрет Бориса Джонсона

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@ianbremmer/Twitter

Парикмахер из Англии сделала из волос, состриженных у клиентов, портрет британского премьера Бориса Джонсона, пишет Indian Express.

Как рассказала Давина Фокс, идея о создании необычного портрета пришла к ней внезапно, когда она подметала пол после стрижки. Продумав детали, женщина начала коллекционировать чужие волосы, складывая их в специальный мешок.

«В создании портрета использовались волосы моих клиентов, друзей и родных», — прокомментировала Давина.

По словам Фокс, на создание портрета политика у нее ушло около 6 часов, но она осталась довольна результатом. Более того, женщина опубликовала фото своей работы в соцсетях.

Впрочем, у пользователей не сложилось единого мнения по поводу увиденного. Одни отметили, что у нее получилась качественная работа, другие признались: ничего отвратительнее они еще не видели.

Ранее в Англии посадили в тюрьму преступника, похожего на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

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