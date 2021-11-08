На границе с Польшей мигранты установили палатки и зажгли костры

Мигранты, пытающиеся пересечь границу с Польшей, установили палатки и зажгли костры. Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.

Ранее сообщалось, что мигранты повалили забор на польской границе, «орудуя» лопатами, кусачками и деревьями. Польские пограничники для сдерживания мигрантов используют слезоточивый газ.

Крупнейшая с конца мая группа мигрантов из Африки и Ближнего Востока пытается прорваться в Польшу с белорусской территории. Около тысячи человек с вещами свободно прошли к забору на границе.

Ранее мигранты рассказали, что они хотят попасть в Германию. Белорусские пограничники заявили, что на подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей.

Между тем в польском МИДе обвинили Белоруссию в том, что власти республики пытаются довести ситуацию на границе до смертельных случаев. Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался летом 2021 года после того, как президент Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.