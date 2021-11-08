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Губернатор Петербурга Беглов: нерабочие дни помогли улучшить ситуацию с COVID-19 в городе

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что введенные в начале ноября нерабочие дни позволили стабилизировать ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в городе. Об этом Беглов заявил в «Губернаторском эфире» на «Радио России».

«В целом Петербург за период нерабочих дней добился качественных результатов. Мы сумели выйти на новое плато, сохранили ресурс городской системы здравоохранения», — поделился Беглов.

По его словам, главной задачей в это период было разорвать цепочки заражения, избежать переноса инфекции из других регионов страны и зарубежных стран, а также предоставить горожанам больше свободного времени для вакцинации.

В России с 30 октября по 7 ноября были введены нерабочие дни в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. В Москве период нерабочих дней начался раньше всероссийского — 28 октября. В эти дни приостановилась работа организаций сферы торговли, услуг, общественного питания и других.

Ранее стало известно, что в Кремле пока не готовы делать выводы об эффективности прошедших нерабочих дней. Власти считают, что о первых итогах можно будет судить не ранее чем через неделю после того, как люди и учреждения вернутся к работе. Некоторые регионы, где заболеваемость не снижается, при этом продлевают дополнительные выходные.

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