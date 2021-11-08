В ЭИСИ рассказали, как изменилась Калининградская область за последние пять лет

Эксперты ЭИСИ рассказали, как изменилась Калининградская область за последние пять лет. Как отмечается в их отчете, в 2021 году по данным Росстата область стала третьей в перечне наиболее привлекательных для переезда регионов страны, а также вошла в топ-3 по туристической популярности в летнем сезоне.

Благополучие региона во многом зависит от деятельности губернатора, считают в ЭИСИ. Кроме того, у губернаторов новой волны – особая стратегия развития своего «дома», нацеленная на эффективное решение проблем здесь и сейчас, на чуткость и заботу по отношению к людям.

«У Антона Алиханова, работающего в статусе Главы Калининградской области уже шестой год, такая стратегия, несомненно, есть. Кстати, сам Алиханов тоже когда-то приехал сюда из Москвы. И остался», — говорится в отчете.

По мнению экспертов ЭИСИ, пятилетка губернаторства Алиханова для Калининградской области – период активного развития. Регион стал местом притяжения российских и зарубежных туристов, бизнесменов, инвесторов и просто людей, которые ищут комфортное место для жизни. В управлении регионом Антон Алиханов проявил себя как губернатор новой волны, эффективный управленец, способный не только решать актуальные задачи, но и выстраивать стратегию будущего развития, опираясь на интересы и благополучие жителей своего региона.

В документе отмечается, что заметно преобразился за пять лет Калининград. Действующий губернатор уделяет большое внимание вопросам городского развития, поэтому, помимо реставрационных работ, здесь активно реконструируются мосты, ремонтируются улицы, создаются новые набережные.

Также произошли существенные изменения в региональной инфраструктуре. Были обновлены воздушные ворота города и улучшилось качество автомобильных дорог в регионе.

Активно развивается туризм., причем это касается как продвижения региональных туристических брендов, так и работы губернатора в области привлечения инвесторов в отрасль. Благодаря принятым мерам, рост внутреннего туризма в Калининградской области по данным «Сбериндекса» стал максимальным среди всех российских регионов.

Кроме того, восстанавливается промышленность региона. Впервые за долгое время в области стали появляться новые предприятия. В настоящее время в процессе реновации и строительства находится целый ряд объектов пищевой промышленности и сельского хозяйства.