Правозащитника Льва Пономарева оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Суд в Москве оштрафовал правозащитника Льва Пономарева (признан в России иностранным агентом) на 10 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в социальных сетях. Об этом сообщает «Коммерсант».

Сам Пономарев подчеркнул, что намерен обжаловать решение суда. Протокол о неисполнении обязанностей иноагента был составлен на правозащитника в октябре и стал первым в своем роде.

Ранее госдепартамент США распространил заявление от имени Вашингтона и его союзников, в котором раскритиковал российские власти за притеснение независимых журналистов и СМИ с помощью закона о СМИ-иноагентах.

Заявление подписали представители США, ближайшие союзники Вашингтона, а также представители Украины. Они призвали Россию соблюдать свои международные обязательства в сфере прав человека и обеспечить свободу СМИ и безопасность для журналистов.

До этого руководители благотворительных фондов направили президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой изменить действие закона об иноагентах, в котором предложили включить благотворительные организации в список лиц, на которых не распространяется закон об иностранных агентах.