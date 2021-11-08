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Россиян предупредили о новой схеме квартирного мошенничества

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Depositphotos

В России появился новый вид мошенничества, когда потенциальные жертвы рискуют остаться без жилья и в кредитном рабстве. Об этом «Известиям» рассказали в Федеральной нотариальной палате (ФНП).

Как отмечает издание, речь идет о подделке паспорта для последующего оформления кредита. Аферисты получают в распоряжение данные о реальном человеке, изготавливают паспорт и обращаются в банк за кредитом, при этом в залог отдается квартира жертвы, уточнили в ФНП.

Через некоторое время гражданин узнает, что его квартира в залоге и ему приходится обращаться в суд, чтобы доказать фиктивность сделки и факт подделки паспорта. Если сделать это не удастся, то при невыплате долга он может лишиться недвижимости.

В ФНП добавили, что одна из серьезных проблем российской банковской системы — это агрессивная выдача кредитов без должной проверки документов.

Ранее эксперт рассказала, как правильно покупать квартиру с обременением, чтобы не нарваться на мошенников.

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