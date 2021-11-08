В Москве завели дело после драки на палках и бутылках

Уголовное дело о покушении на убийство возбудили после массовой драки на востоке Москвы, после которой один человек был госпитализирован с колото-резаной раной, завила помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова. Ее слова приводит РИА «Новости».

«Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «и» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)», - сказала Иванова. Сегодня следствие просит суд заключить фигуранта дела в СИЗО.

Ранее драка с применением палок и бутылок на востоке Москвы попала на видео. Инцидент произошел 6 ноября на улице Саянская.

Предположительно, одной компании молодых людей не понравилось, что вторая компания вела себя шумно. Затем между ними началась перепалка, переросшая в драку. Остановить конфликт смогли полицейские. Потерпевшим оказался мужчина 1991 года рождения, его доставили в одну из больниц. Ударивший его ножом человек задержан. На допросе он пояснил, что во время драки был пьян.

В обшей сложности стражи порядка задержали около десяти человек. Дерущиеся попытались укрыться в подъезде, но оппоненты вскрыли дверь силой