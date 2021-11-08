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Аспирант и студентка столичных вузов совершили двойное самоубийство

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Аспирант биофака столичного университета и его подруга-медик покончили с собой в квартире на севере Москвы, сообщает mk.ru.

По информации издания, погибшая 20-летняя студентка мединститута приехала в столицу из Омска и сняла квартиру со своим молодым человеком на Большой Академической улице. Однако недавно пара рассталась, и девушка очень тяжело переживала разрыв. Она часто говорила о самоубийстве. Ее близкий друг, 23-летний уроженец Казани, аспирант того же вуза часто навещал девушку, отвлекая ее от страшных мыслей. Уточняется, что молодой человек жил в общежитии при университете, но иногда оставался ночевать у своей подруги.

7 ноября отец аспиранта биофака получил от сына предсмертное электронное письмо, после чего мужчина сразу обратился в экстренные службы. Приехав на указанный адрес, сотрудники МЧС и полиции увидели, что дверь в квартиру была открыта, а тела девушки и молодого человека лежали в комнате. В квартире также были обнаружены шприцы и пакетики с неизвестным веществом, их отправили на экспертизу, пишет mk.ru.

Ранее сообщалось, что в подмосковном поселке Власиха Одинцовского района обнаружили тело 19-летнего студента первого курса Международного юридического института. Как сообщили правоохранители, предсмертной записки рядом с погибшим не было, но полицейские обнаружили странное SMS в его телефоне.

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