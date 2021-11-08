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Депутат Госдумы рассказал про закон о публичной власти

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Депутат Государственной Думы, заместитель руководителя фракции «Единой России» в ГД Игорь Кастюкевич рассказал, предлагается законопроектом о публичной власти.

ОН считает что, закон о публичной власти, который будет рассмотрен завтра на пленарном заседании Государственной Думы в 1 чтении, это «цемент», который сделает все органы власти вне зависимости от ветвей и уровней, монолитом.

«Иными словами, единство системы публичной власти предполагает согласованное действие различных уровней власти, как единого целого, для граждан, общества и государства», — подчеркнул депутат.

Он отметил, что в случае принятия нового закона, состоящего из 11 глав и 65 статей, принцип единства системы публичной власти был закреплен в Конституции впервые. Кроме того, Кастюкевич рассказал, что выделил для себя ряд важных моментов этого законопроекта.

«Федеральные органы исполнительной власти могут участвовать в формировании региональных органов исполнительной власти в сферах образования, здравоохранения, финансов, а также жилищного, строительного надзора. Изменяется механизм ответственности главы региона. Он может быть отрешен от должности президентом РФ, в том числе в связи с утратой доверия. Кроме того, президент вправе применять к главе субъекта РФ иные меры ответственности, такие как предупреждение, выговор.

Все региональные депутаты замещают государственные должности субъекта РФ - независимо от того, работают они на постоянной основе или без отрыва от основной деятельности. По аналогии с депутатами Государственной Думы и муниципальными депутатами предлагается механизм ответственности для региональных депутатов в виде предупреждения или освобождения от должности.

Определяется статус финансового органа субъекта РФ, который является обязательным органом, и непосредственно устанавливается порядок назначения его руководителя с участием Минфина России. Перечень собственных полномочий регионов по предметам совместного ведения пересмотрен и укрупнен - с целью исключения их избыточной детализации и некорректного истолкования на местах.

Предусмотрена возможность дистанционного взаимодействия органов публичной власти, дистанционного участия в заседаниях законодательного органа субъекта. Это норма продиктована пандемической реальностью», — написал он в своем Telegram-канале.

Депутат добавил, что в случае принятия законопроекта, основная часть его положений вступит в силу с 1 июня 2022 года. Отдельные главы (в том числе о государственном контроле и регулирующие полномочия субъектов РФ), вступят в силу с 1 января 2023 года.

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