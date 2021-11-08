«Российская ЛГБТ-сеть» включена в реестр иноагентов

Министерство юстиции России внесло в реестр иноагентов движение «Российская ЛГБТ-сеть». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Также в список иноагентов 8 ноября был внесен адвокат Иван Павлов.

Ранее Минюст РФ внес в список СМИ-иноагентов «Москоу Диджитал Медиа» и юрлицо Росбалта.

До этого ведомство включило в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, девять журналистов и три компании.

Из числа юридических лиц в реестр вошли учредитель издания «Кавказский узел» ООО «МЕМО», американская компания «Mason G.E.S. Anonymous Foundation», которая владеет интернет-изданием MNews и компания «Stichting Bellingcat», зарегистрированная в Нидерландах.

В конце 2020 года Государственная дума приняла закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами и занимающихся политикой в РФ на средства из-за рубежа. Согласно документу, статус иноагента могут получить физические лица, например, аккредитованные в России иностранные журналисты, а также незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием.