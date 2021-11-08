В Пермском крае пропали двое мальчиков

Два мальчика 10 и 13 лет пропали в Пермском крае, прокуратура организовала проверку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылку на пресс-службу краевой прокуратуры.

Пропавшие дети проживают в селе Верещагино. По данным прокуратуры, они ушли из дома в воскресенье, 7 ноября, не поставив в известность взрослых. Последний раз их видели на улице Ульяновской в день исчезновения в 16.00 (14.00 мск).

Сейчас мальчиков разыскивают полицейские и волонтеры.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге пропала 16-летняя школьница. Девушка живет и учится в районе Химмаш на юго-востоке города. Она исчезла 22 октября по пути домой из школы.

В Вологде ищут пропавшую девятилетнюю девочку. По словам руководителя поисково-спасательного отряда «ЮК-Спас» Александра Громова, добиться какой-либо полезной информации от родственников оказалось сложно, так как «с их стороны чувствовалось безразличие». Следователи возбудили уголовное дело об убийстве через три дня после исчезновения ребенка.