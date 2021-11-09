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Россия возобновила чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Россия возобновила чартерные рейсы в египетские курорты Хургаду и Шарм-эш-Шейх с 9 ноября, сообщает РИА «Новости».

14 октября Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение с 9 ноября 2021 года снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов из пунктов России, из которых возобновлены международные полеты, в пункты Египта - города Хургада и Шарм-эш-Шейх.

Ранее сообщалось, что стоимость туров в Египет может снизиться на 40% после снятия ограничения на чартерные перевозки. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин заявил, что после открытия чартеров стоимость турпакетов уменьшится примерно на 20 тыс. рублей — то есть, на 20-35% от их нынешней цены.

При этом гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян считает, что турпакеты могут подешеветь и на 40%. По его словам, к примеру, стоимость тура на неделю на двоих в отель «четыре звезды» может составить 60-70 тысяч рублей.

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