В Греции вакцинированные «Спутником» россияне могут предъявлять бумажный сертификат

Греция признала российскую вакцину «Спутник V», но греческое цифровое приложение не распознает ее QR-код. Сообщается, что россияне при въезде, могут предъявлять сертификат в бумажном виде. Об этом рассказал на брифинге в министерстве здравоохранения генеральный секретарь первичной медико-санитарной помощи Мариос Фемистоклеус, пишет ТАСС.

Так как цифровое оборудование не работало, у российских туристов в Греции возникали проблемы с посещением ресторанов и других закрытых помещений, где требуется предъявление сертификата.

«Эти граждане покажут его на бумаге, и это будет принято», — уточнил представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что Россия возобновила авиасообщение еще с 10 странами.