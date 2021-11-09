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Названы три фактора, прогнозирующих исход для больных COVID-19 на ИВЛ

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Российские ученые из Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ) назвали три фактора, которые позволяют спрогнозировать шансы выживаемости больных коронавирусом, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), пишут «Известия».

Участниками их исследования стали 200 пациентов с тяжелым течением COVID-19, находившиеся в реанимационных отделениях городских клинических больниц Уфы. Они были разделены на две группы. В первую вошли кислород-зависимые больные, которым требовалось подключение к ИВЛ. Во вторую группу попали пациенты, которые могли дышать самостоятельно.

В итоге специалисты выделили такие факторы, как оценка по шкале для определения степени полиорганной недостаточности (SOFA), соотношение числа нейтрофилов к лимфоцитам (говорит об очаге воспаления) и количество провоспалительных цитокинов (говорит о цитокиновом шторме). Если все эти показатели высоки, прогноз менее благоприятный.

«Умершие пациенты чаще были мужчинами и исходно имели статистически значимо более высокие баллы по шкале SOFA, значения отношения числа нейтрофилов к лимфоцитам и содержания маркеров воспаления интерлейкин-6 (ИЛ-6) в крови», — заявил заместитель главного врача по хирургической помощи клиники БГМУ Ильдар Галимов.

Как уточняется, баллы по шкале SOFA выставляются на основе оценки дисфункции таких основных систем организма, как дыхательной, коагуляционной, сердечно-сосудистой, неврологической, печеночной и почечной. Чем выше показатель, тем хуже состояние больного.

Ранее врач назвал часто попадающие на ИВЛ с COVID-19 категории россиян.

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