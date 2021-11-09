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«Ведомости»: Роскомнадзор обсуждает запрет сексуальных девиаций на киноэкранах

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Онлайн-кинотеатрам могут запретить показ фильмов и сериалов с любыми нетрадиционными сексуальными отношениями. Об этом пишут «Ведомости».

Издание ознакомилось с перечнем обсуждаемых на заседании Общественного совета при Роскомнадзоре предложений по изменению в действующем законодательстве.

Ведомство предложило ввести ряд ограничений, касающихся демонстрации контента с «нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями».

К сексуальным девиациям относятся садизм и мазохизм, педофилия, эксгибиционизм, уточнила в комментарии изданию сексолог и психиатр Ирина Айриянц. Список отклонений от нормы часто изменяется, ранее туда были включены гомосексуализм и транссексуализм. В последней редакции гомосексуализм был исключен. Ожидается, что через два года транссексуализм будет заменен на гендерную дисфорию, то есть неудовлетворенность своим полом.

Айриянц напомнила, что в российском прокате были вырезаны сцены из фильма про Элтона Джона «Рокетмен». Сексолог считает, что под действие подобных ограничений могут подпадать фильмы, например, «50 оттенков серого», сериалы «Миллиарды», «Happy End».

Действующее законодательство допускает показ такого контента (кроме педофилии) под маркировкой 18+.

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