Названа опасность употребления воды из кулера

Внутри бутылей, используемых для кулера, могут заводиться опасные для здоровья человека микроорганизмы из-за плохой дезинфекции. Об этом рассказала эксперт-биохимик компании «Барьер» Мария Кулешова агентству «Прайм».

Эксперт со ссылкой на исследование Роскачества указала, что в 6 из 20 проверяемых бутылей были выявлены нарушения. В воде были обнаружены микроорганизмы, превышающие по своему количеству нормы.

Кулешова рекомендовала использовать пурифайер. Это устройство фильтрует воду от механических частиц, тяжелых металлов и хлора, а также обеззараживает при помощи ультрафиолетовой лампы, указала эксперт. Пурифайеры могут обогащать воду минералами.

Ранее сообщалось, что в России создадут систему апробации минеральной воды от скважины до магазина.