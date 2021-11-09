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Врач Тимаков рассказал о лучшем препарате для ревакцинации

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Tatyana Makeyeva/Reuters

Врач-инфекционист Евгений Тимаков считает, что ревакцинироваться от COVID-19 лучше всего препаратом «Спутник V». Об этом он рассказал РИА «Новости».

Тимаков отметил, что повторно привиться можно любой российской вакциной, но «Спутник V» эффективнее других. «Побочных эффектов никаких не будет, две платформы могут дополнять друг друга. Научные данные по этому еще не опубликованы, идут исследования», — сказал инфекционист.

По словам врача, зарубежные исследования показывают, что комбинация из разных препаратов активнее формирует защиту к вирусу.

Ранее директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург назвал достаточный для защиты от COVID-19 уровень антител. Было установлено, что 300 антител (международных единиц banding antibody units — нейтрализующие единицы антител) защищают от «Дельты» полностью, указал Гинцбург. По его словам, если антител меньше, то нужно вакцинироваться «Спутником Лайт».

Гинцбург назвал идеальной защитой от заражения COVID-19 количество антител в 500 единиц.

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