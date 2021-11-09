Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
Российские ученые планируют изучать плазму во время космических... 02:26
Раненый в ноги напарник убитого полицейского ликвидировал... 02:21
Пентагон прокомментировал ситуацию на белорусско-польской границе 02:11
Юрист Брызгалин назвал три причины отказа в налоговом вычете... 02:04
Дисквалифицированный легкоатлет Лысенко работает водителем грузовика 01:58
Гинцбург рассказал о роли назальной вакцины в формировании... 01:49
Легкоатлет Лысенко обвинил бывших руководителей ВФЛА в своей... 01:38
В МИД Италии появился спецпосланник по правам ЛГБТ+ 01:36
«Росатом» собрался продать свои урановые активы в США... 01:23
В Сочи 4,5 года колонии получил ослепивший солдата сержант 01:16

Назван город с самым загрязненным воздухом в мире

close
100%
Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА «Новости»

Столица Киргизии Бишкек оказалась городом с самым сильным загрязнением воздуха. Такие данные приводятся на сайте проекта World Air Quality.

Концентрация мелкодисперных частиц PM2.5 в воздухе Бишкека по состоянию на 8 ноября составила 294 микрограмма на кубометр, что в 10 раз выше международной нормы.

Следующим городом с самым сильным загрязнением оказался индийский Дели. Концентрация мелкодисперных частиц в воздухе Дели составила 261 микрограмм на кубометр, на на третьем — пакистанский Лахор.

Далее по списку следуют индийские города Колката и Мумбаи.

Москва заняла в этом рейтинге 42 место — в российской столица концентрация мелкодисперных частиц в воздухе составила 55 микрограмм на кубометр.

В августе российский город возглавил рейтинг мегаполисов с самым грязным воздухом в мире.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+