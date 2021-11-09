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Родственники погибших в рейсе MH17 рассказали в суде о своих трагедиях

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Peter Dejong/AP

Голландский суд продолжит слушания по делу о крушении Boeing над Украиной в 2014 году 8 декабря 2021 года. Об этом объявил судья Хендрик Стейнхейс, пишет ТАСС.

«Мы закрываем сегодняшнее заседание и возобновим слушания 8 декабря», — заявил судья.

Прошедшие в 8 ноября слушания были последними за 11 дней, когда родственники жертв авиакатастрофы могли воспользоваться правом обращения к судьям. Этим право воспользовались восемь человек, которые поделились своими воспоминаниями и рассказали о том, как катастрофа отразилась на их жизни.

Стейнхейс в конце слушаний отметил: «Рассказанные истории произвели на суд большое впечатление Мы понимаем, как вам было сложно, и хотели бы поблагодарить всех тех, кто набрался смелости обратиться к суду».

Ранее сообщалось, что суд в Гааге приобщил к делу MH17 расчеты «Алмаз-Антея» по месту запуска ракеты.

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