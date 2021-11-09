Врач Рыль раскрыла пользу употребления цикория

Регулярное употребление цикория может помочь уменьшить уровень сахара в крови, а также улучшить обмен веществ и состояние кишечника. Об этом РИА «Новости» сообщила врач-диетолог Ирина Рыль.

Она отметила, что в этом растении есть в достаточном количестве витамины А, Е, В1, В2, В3, С, РР, а также калий и магний. В нем также присутствует большое количество инулина, который очень полезен для кишечной микрофлоры, указала специалист.

«Листья и стебли этого растения можно использовать и в салатах», — продолжила Рыль.

По словам доктора, не нужно применять цикорий одновременно с антибиотиком, поскольку он может снизить эффективность препарата. Она добавила, что противопоказанием для регулярного употребления цикория являются заболевания вен.

Ранее врач-диетолог, специалист по фитотерапии и нутритивной поддержке Татьяна Залетова назвала легкие способы отказаться от кофе. Как заявила эксперт, самым простым способом отказаться от этого бодрящего напитка является нормализация режима сна и отдыха.

Она отметила, что также можно использовать продукты, которые стимулируют нервную систему более мягко. Речь идет о приправах, эфирных маслах, цитрусовых продуктах.

А людям, которые с трудом отказываются от кофе, Залетова посоветовала включить в рацион его «психологическую замену» — цикорий.