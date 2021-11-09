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Сильные волны мешают эвакуации экипажа разломившегося пополам судна в Приморье

Волна высотой до 4 м не позволяет начать эвакуацию экипажа контейнеровоза Rise Shine, который сел на мель у берегов приморской Находки и переломился пополам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя аварийно-спасательного подразделения порта Находка.

«Спасатели прибыли на место, но там сильная волна, (пока) невозможно подобраться, там перехлестывает судно волной четыре метра. Они (волны) не позволяют подойти к судну», — сказал представитель аварийно-спасательного подразделения порта.

Также представитель ГУМЧС России по региону сообщил агентству, что из-за погодных условий вертолет со спасателями пока не может вылететь для эвакуации экипажа судна Rise Shine.

Ранее стало известно, что в районе мыса Козино у берегов Находки в Японском море сел на мель контейнеровоз Rise Shine, который ходит под флагом Панамы. Граждане России отсутствуют среди 14 членов экипажа судна.

По имеющейся информации, перед аварией контейнеровоз отклонился от курса. В результате инцидента никто не пострадал, разлива топлива не произошло.

Дальневосточная транспортная прокуратура осуществляет проверку по факту ЧП.

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