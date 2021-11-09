В Хабаровском крае местный гид устроил платные экскурсии к месту крушения Ан-26

В Хабаровском крае организаторы турпоходов устроили платные экскурсии к месту крушения Ан-26 в заповеднике Большехехцирский. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на сообщения дирекции «Заповедного Приамурья».

Самолет Ан-26 потерпел крушение 22 сентября, выполняя работу по проверке наземных средств радиотехнического обеспечения полетов. Он врезался в гору Хребтовая. Погибли все шесть членов экипажа.

Директор заповедника «Большехехцирский» Антон Фетисов рассказал, что в прошлую субботу, 6 ноября, было зафиксировано 22 нарушения туристами посещения ООПТ (особо охраняемой природной территории) в районе горы Хребтовой.

Фетисов высказал свое мнение о таком туре к месту трагедии: «Во-первых, добраться не так легко, во-вторых, где совсем недавно погибли люди, в-третьих, где запрещено находиться без разрешения сотрудников заповедника».

Он также отметил, что проезд на автотранспорте и пребывание с собаками на территории запрещены.

В заповеднике указали на аккаунт в социальной сети Instagram «tourism27″, где компания предлагает «прогулку на Хехцир к упавшему самолету». В качестве рекламы сообщается: «с сентября здесь есть останки крушения самолета».

Организатор в такой тур собрал 9 человек, они были остановлены во время рейда. Организатор похода приватно инспекторам сознался, что сам на горе никогда не был, но взял с клиентов деньги, по 2 тысячи с человека, за свои услуги проводника.

Отмечается, что административный штраф составляет от 3 до 4 тысяч рублей за посещение заповедника без разрешения.