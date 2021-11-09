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«Ъ»: Минюст расширит перечень препятствующих содержанию в СИЗО болезней

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Министерство юстиции России собирается расширить действующий перечень тяжелых заболеваний, которые препятствуют содержанию в СИЗО обвиняемых и подозреваемых, а также привести этот список в соответствие с Международной классификацией болезней МКБ-10, пишет «Коммерсантъ».

Как сообщает издание, 9 ноября заканчивается срок общественного обсуждения законопроекта ведомства.

Согласно данному документу, в следственные изоляторы нельзя будет поместить обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений, у которых обнаружены ряд онкологических и инфекционных заболеваний, болезней органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, а также зрения. Также в соответствующий перечень впервые внесут недуги, связанные с беременностью и родами, и состояния, требующие паллиативной медпомощи. Кроме того, в список попадут болезни кожи и подкожной клетчатки, костно-мышечной системы и соединительной ткани.

Помимо этого, министерство предлагает дополнить его инфекционными болезнями. Помимо туберкулеза органов дыхания в документ войдут и другие виды туберкулеза. Минюст также намерен добавить к заболеваниям нервной системы болезнь Паркинсона и эпилепсию, а к болезням глаз — «выраженное снижение остроты зрения на почве стойких патологических изменений». Прежде в перечне находилась только слепота.

Ранее сотрудники Следственного комитета в Саратовской области возбудили уголовное дело о надругательстве группы мужчин над заключенным в саратовской туберкулезной больнице ФСИН России.

Поводом для возбуждения дел стали опубликованные в СМИ материалы правозащитников, на которых представлены доказательства пыток и сексуальных домогательств в колониях и СИЗО Иркутской, Саратовской и Владимирской областей. Среди них — материалы о предположительном применении пыток в областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области.

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