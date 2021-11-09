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На трассе Амурск — Комсомольск-на-Амуре перевернулся автобус ПАЗ с 25 пассажирами

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Павел Котляр/«Газета.Ru»

В Хабаровском крае перевернулся автобус с 25 пассажирами. ДТП произошло на трассе Амурск — Комсомольск-на-Амуре. Как пишет РИА Новости со ссылкой на краевой главк МЧС, пострадало 7 человек: за медпомощью обратились шесть пассажиров, одна женщина была госпитализирована.

В 11.25 по местному времени(4.25 мск) на пятом километре автодороги «Амурск – Комсомольск-на-Амуре» произошло ДТП с пассажирским автобусом ПАЗ, который следовал по маршруту село Вознесеновское — город Амурск.

По предварительной версии, водитель не справился с управлением и совершил съезд в кювет, после чего ПАЗ опрокинулся.

В автобусе находились 25 пассажиров и водитель. Люди самостоятельно выбрались из транспортного средства и также большинство сами покинули место ДТП попутным транспортом.

Ранее в Генконсульстве России рассказали о состоянии четырех россиян, пострадавших в ДТП в Анталье.

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