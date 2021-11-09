Названо количество антител, которое защищает от мутирующих штаммов COVID-19

Если для старых вариантов коронавируса человеку было достаточно иметь 150 единиц антител BAU, то для мутирующих штаммов вируса должно быть в полтора раза больше. Об этом РИА Новости заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По данным медика, самый агрессивный штамм — это «Дельта». Чтобы не заболеть им в серьезной форме — достаточно 300 единиц BAU, но чтобы не заболеть совсем, нужно 500 международных единиц антител. Тимаков добавил, что для уханьского и итальянского вариантов коронавируса было достаточно 150 BAU.

«Для штаммов уже мутирующих, штамма «Альфа» это количество должно быть в полтора раза больше», — резюмировал инфекционист.

Ранее директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург назвал достаточный для защиты от COVID-19 уровень антител. Было установлено, что 300 антител (международных единиц banding antibody units — нейтрализующие единицы антител) защищают от «Дельты» полностью, указал Гинцбург. По его словам, если антител меньше, то нужно вакцинироваться «Спутником Лайт».