МЧС начало эвакуацию экипажа контейнеровоза, севшего на мель в Приморье

Спасатели МЧС начали эвакуацию экипажа контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель и разломившегося пополам поблизости от города Находка в Приморье, сообщает ТАСС.

«Вертолет Ми-8 МЧС России начал эвакуировать экипаж контейнеровоза Rise Shine. Поскольку на борту судна нет вертолетной площадки, людей поднимают на лебедке», — рассказали в экстренных службах.

Кроме того, в Росморречфлоте заявили, что опасности для экипажа контейнеровоза нет, а также нет данных об утечке топлива.

Ранее стало известно, что сильные волны мешают эвакуации экипажа разломившегося пополам судна в Приморье.

Контейнеровоз Rise Shine, который ходит под флагом Панамы, сел на мель в районе мыса Козино у берегов Находки в Японском море. Россияне среди 14 членов экипажа судна отсутствуют.

По имеющейся информации, перед аварией контейнеровоз отклонился от курса. В результате инцидента никто не пострадал, разлива топлива не произошло.