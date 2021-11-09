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В Москве на сотрудника ФСИН напали в собственном подъезде

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Кирилл Кухмарь/ТАСС

В Москве на сотрудника ФСИН напали в собственном подъезде. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел вечером 8 ноября на Зеленом проспекте.

Отмечается, что 41-летний заместитель начальника по перевозкам ФСИН заметил в подъезде девушку и молодого человека, которые проверяли содержимое почтовых ящиков, и попытался их прогнать. В ответ на это парень вытащил пистолет и выстрелил в правоохранителя.

Пострадавшего сотрудника ФСИН госпитализировали с огнестрельным ранением плеча.

Ранее сообщалось, что в одном из заведений на Арбате в Москве мужчина напал на полицейского со стулом. Соответствующее видео появилось в сети.

Инцидент произошел в ночь на 28 октября. Мужчина 1991 года рождения сорвал нагрудный знак и нанес удар стулом по руке инспектора ППСП. Его задержали и доставили в полицию. Пострадавший лейтенант полиции обратился в больницу.

До этого в Саратове мужчина запрыгнул на служебную машину и напал на полицейского.

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