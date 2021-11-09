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«Ъ»: на Дальнем Востоке не хватает товаров первой необходимости

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Жители Сахалина, Чукотки, Камчатки и Магаданской области испытывают нехватку товаров первой необходимости, они не получают эти товары из-за задержек в портах Приморья на фоне увеличения транзита из Китая. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Так, в нескольких поселках Чукотки не хватает овощей и фруктов, молочной продукции и яиц. Об этом жители региона рассказали в обращении к президенту России Владимиру Путину.

«За период летней навигации в поселок Провидения прибыл один корабль. В ноябре планируют второй. В период между ними кончились капуста, морковь, лук, яблоки. Яиц и молочной продукции тоже нет. Заканчивается картофель», — говорится в письме.

По данным издания, дальневосточный бизнес заявляет о дискриминации каботажных грузов в пользу транзитных контейнеров, однако в порту Владивостока с этим утверждением не согласились.

Уточняется, что отправкой в российские регионы грузов первой необходимости занимается рабочая группа Министерства транспорта, завоз грузов для Крайнего Севера отслеживает транспортная прокуратура.

Ранее сообщалось, что контейнеровоз Rise Shine, который ходит под флагом Панамы, сел на мель в районе мыса Козино у берегов Находки на юге Приморья.

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