Сотрудник СОБРа погиб, когда пытался задержать телефонных мошенников в Петербурге

Сотрудник СОБРа скончался в Санкт-Петербурге под колесами машины, когда хотел задержать телефонных мошенников. Об этом сообщили РИА «Новости» в силовых структурах.

«Сотрудник СОБРа погиб при задержании телефонных мошенников на Пулковском шоссе», — уточнил источник агентства.

Предварительно, один из преступников наехал на работника силового ведомства на транспортном средстве. Марка машины пока не уточняется.

В связи с инцидентом в Петербурге объявили план «Перехват».

Следственные действия в связи со смертью сотрудника ведомства продолжаются, ведется поиск преступника, успевшего уехать. Детали происшествия пока устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Петербурге полицейский застрелил напавшего на него мужчину с ножом. В квартире была обнаружена раненная женщина, которая подтвердила, что является сожительницей погибшего.