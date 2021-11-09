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В МВД ФРГ заявили, что Германия и Польша не смогут сами справиться с ситуацией на границе

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Leonid Scheglov/BelTA/Handout via Reuters

Германия и Польша не смогут сами урегулировать ситуацию с потоком мигрантов на границе с Белоруссией, необходима помощь Европейского союза. Об этом заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер в интервью Bild.

«Мы должны помочь польскому правительству обезопасить внешнюю границу. На самом деле это работа Еврокомиссии. Теперь я призываю их принять меры», — сказал министр.

Зеехофер выразил мнение, что Польша правильно отреагировала на этот инцидент. Глава германского ведомства подчеркнул, что сейчас требуется «структурная безопасность границ». Он призвал публично поддерживать Польшу, так как Берлин не может критиковать Варшаву «за защиту внешней границы ЕС допустимыми средствами».

Ранее Польша приняла решение закрыть пункт пропуска «Кузница» через границу с Белоруссией в связи с миграционной ситуацией. В польской погранслужбе уточнили, что теперь путешественники должны будут направляться в пункты пропуска в Тересполе и Бобровниках.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался летом 2021 года после того, как президент Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

8 ноября около 3 тысяч мигрантов разбили лагерь у границы с Польшей. Некоторые из них рассказали, что хотят попасть в Германию. Белорусские пограничники заявили, что на подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей.

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