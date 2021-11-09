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Правительство Литвы одобрило введение режима ЧП на границе с Белоруссией

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BelTA/via Reuters

Правительство Литвы одобрило введение в приграничных с Белоруссией районах режим чрезвычайного положения, передает Литовское национальное телевидение и радио (LRT).

По словам министра внутренних дел страны Агне Билотайте, решение было принято из-за ситуации с беженцами на границе Польши и Белоруссии. Глава ведомства считает, что подобные беспорядки могут начаться и на литовско-белорусской границе.

Ожидается, что режим ЧП будет введен сроком на один месяц в 5 км от границы, а также в местах размещения нелегальных мигрантов в Кибартае, Мядининкае, Пабраде, Рукле и Вильнюсе.

Решение вступит в силу, когда его утвердит парламент.

Ранее сообщалось, что Литва направляет войска к польско-белорусской границе из-за наплыва мигрантов.

Днем 8 ноября в Белоруссии заметили многочисленную группу беженцев около трассы, ведущей к границе с Польшей. Белорусские пограничники заявили, что на подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей.

Между тем в польском МИДе сообщили, что белорусские власти пытаются довести ситуацию на белорусско-польской границе до смертельных случаев. В связи с обострением ситуации на границе с Белоруссией власти Польши увеличили численность военнослужащих до 12 тыс. человек.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался летом 2021 года после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

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