Под Петербургом задержан телефонный мошенник, сбивший сотрудника Росгвардии

В Мурино в Ленинградской области полиция задержала телефонного мошенника, сбившего при задержании сотрудника Росгвардии. Об этом сообщает издание 78.ru со ссылкой на представителей ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Росгвардеец, ранее сбитый злоумышленником при попытке задержания, погиб.

Инцидент произошел 9 ноября в районе 8 часов утра на Пулковском шоссе. Как выяснилось, один из преступников сбил работника оперативного ведомства, находясь за рулем микроавтобуса Fiat Ducato.

Предварительно, мошенник, когда сбил росгвардейца, затем переехал его. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

В связи с инцидентом в городе объявили план «Перехват», начались поиски участника ДТП. Спустя почти час микроавтобус с преступником удалось заблокировать на одной из заправок в Мурино.

Сейчас следственные действия продолжаются, полиция устанавливает личность человека, переехавшего работника Росгвардии.

Ранее житель Сургута напал на сотрудников Росгвардии с ножом и топором.