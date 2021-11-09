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В Москве задержали псевдогенерала, требовавшего от бизнесмена 45 млн рублей

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В Москве задержали мужчину, выдававшего себя за сотрудника одного из правоохранительных ведомств в звании генерала, сообщает «МВД Медиа».

Лжегенерал предложил предпринимателю, подозреваемому в уклонении от уплаты таможенных платежей, решить вопрос о прекращении уголовного дела за 45 миллионов рублей.

«В течение нескольких месяцев он встречался с бизнесменом и требовал деньги на текущие расходы. Под предлогами оплаты командировок, проведения независимых экспертиз и подкупа должностных лиц самозваный генерал получил в общей сложности более 11 миллионов рублей», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мошенник был задержан после передачи очередной суммы. У него изъяли служебное удостоверение неустановленного образца, деньги и документацию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», правонарушитель заключен под стражу.

В свою очередь в московском главке СК РФ уточнили ТАСС, что речь идет о псевдогенерале Дмитрии Авдееве, его задержали 21 октября.

Ранее сообщалось, что в России появились новые мошеннические схемы с участием лжеполицейских.

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