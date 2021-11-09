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В Москве арестовали пассажира, ранившего полицейского и росгвардейца в поезде

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Depositphotos

Пассажир поезда сообщением Москва — Адлер, закрывшийся ранее в купе и ранивший из травматического пистолета сотрудников полиции и Росгвардии, был арестован. Об этом сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Фигурантом уголовного дела стал житель Ставрополья 1977 года рождения. Его обвинили в совершении двух преступлений, которые были предусмотрены ч. 2 ст. 318 УК России «Применение насилия в отношении представителя власти».

«6 ноября ночью начальник пассажирского поезда сообщением «Москва-Адлер» сообщил о неадекватном поведении пассажира купейного вагона, потребовал наряд полиции», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Прибывшие на место транспортные полицейские пытались пресечь противоправные действия агрессивного мужчины. Тем не менее злоумышленник закрылся в купе и начал стрелять из пистолета. Ранения получил полицейский и один из работников СОБРа регионального управления Росгвардии.

Следственные действия в связи с происшествием в поезде продолжаются.

Ранее сотрудник СОБРа погиб, когда пытался задержать телефонных мошенников в Санкт-Петербурге.

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