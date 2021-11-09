Осужденный на девять лет американец Рид объявил голодовку в колонии Мордовии

Студента из Техаса Тревора Рида, который осужден в России на девять лет за нападение на полицейских, объявил голодовку в колонии Мордовии. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В связи с неоднократным незаконным, по мнению Рида, водворением его в ШИЗО и иными существенными нарушениями его прав в колонии Рид с 4 ноября 2021 года объявил голодовку», — рассказали адвокаты Сергей Никитенков и Виктория Буклова.

Тревор Рид был приговорен к девяти годам заключения в колонии общего режима в июле 2020 года за применение насилия в отношении представителей власти. По версии следствия, американец, временно проживая в Москве, поругался на улице с двумя женщинами. По вызову прибыли сотрудники правоохранительных органов. Студент не успокаивался, поэтому было решено доставить его в отделение полиции. По пути Рид ударил полицейского и напал на водителя, создав аварийную ситуацию на дороге.

Американца этапировали в мордовскую колонию в июле этого года.