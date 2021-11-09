Инфекционист Минздрава заявил о способности «дельта»-штамма ускользать от антител

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов заявил, что «дельта»-штамм COVID-19 способен ускользать от нейтрализующих антител, передает РИА «Новости».

Эксперт отметил, что «дельта»-штамм отличается от того штамма, с которого началась пандемия, он более опасен.

«Он обладает и свойствами быстрее передаваться от человека к человеку, и ускользать от нейтрализующего действия антител вследствие вакцинопрофилактики и ранее перенесенного заболевания», — сказал Чуланов в ходе пленарного заседания X Юбилейной Международной научно-практической конференции «Молекулярная диагностика – 2021».

Кроме того, «дельта» обладает большей патогенностью, он может вызывать более тяжелые случаи заболевания с большей вероятностью неблагоприятного исхода, добавил специалист Минздрава.

Ранее директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал, какое число единиц антител защищают от «дельта»-штамма коронавируса. По данным российского Минздрава, «дельта» может снижать эффективность вакцин, однако большая часть используемых в мире препаратов демонстрирует высокие результаты в борьбе с ним.