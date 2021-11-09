В России установлен новый суточный рекорд по смертям от коронавируса

В России выявили 39 160 новых случаев заражения коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб в Telegram-канале.

За прошедший день выздоровели 32 036 человек, умерли — 1 211. Это новый рекорд по числу смертей от коронавируса за сутки.

Больше всего случаев инфицирования было зафикисровано в Москве (5 287), Московской области (2 818), Петербурге (2 680), Самарской области (1 783) и Крыму (803).

За все время пандемии коронавирус подтвердился у 8 873 655 жителей России, вылечились 7 619 596, скончались 249 215.

Ранее в Минздраве заявили о превращении третьей волны COVID-19 в четвертую.