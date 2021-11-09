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СК завел уголовное дело после убийства бойца СОБРа в Петербурге

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«Известия»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с гибелью сотрудника Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) во время проведения спецоперации в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СК.

Дело возбуждено по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Согласно информации следствия, утром 9 ноября возле одного из домов на Пулковском шоссе сотрудники полиции при помощи Росгвардии задерживали группу лиц, причастных к мошенничеству. Отмечается, что подозреваемый, пытавшийся скрыться на автомобиле марки Fiat Ducato, намеренно сбил сотрудника СОБР «Гранит» ГУ Росгвардии, который в итоге умер от полученных травм.

В ведомстве сообщили, что 38-летний злоумышленник задержан. В настоящее время решается вопрос об его аресте и предъявлении ему обвинения.

Ранее сообщалось, что появилось первое видео с места гибели сотрудника СОБРа в Петербурге.

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