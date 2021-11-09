На границе Польши и Белоруссии зафиксировано более 300 попыток прорыва через границу

Погранслужба Польши зафиксировала более 300 попыток незаконного пересечения границы со стороны Белоруссии за прошедшие сутки.

«Вчера мы зафиксировали 309 попыток незаконного пересечения границы польско-белорусской. Задержаны 17 человек (в основном, граждане Ирака). Выдано 85 решений о выезде с территории Республики Польша. За пособничество арестовано 6 человек (2 гражданина Украины, один гражданин Узбекистана, один гражданин Сирии, один гражданин ФРГ)», — говорится в Twitter польского ведомства.

Уточняется, что остальные попытки нелегально перейти границу были предотвращены.

Ранее сообщалось, что МИД Польши потребовал ввести санкции против причастных к ситуации с беженцами на границе с Белоруссией.

Днем 8 ноября в Белоруссии заметили многочисленную группу беженцев около трассы, ведущей к границе с Польшей. Белорусские пограничники заявили, что на подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей.

Между тем в польском МИДе сообщили, что белорусские власти пытаются довести ситуацию на белорусско-польской границе до смертельных случаев. В связи с обострением ситуации на границе с Белоруссией власти Польши увеличили численность военнослужащих до 12 тыс. человек.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался летом 2021 года после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

После этого Польша решила установить забор из колючей проволоки на границе с республикой.