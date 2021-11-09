Девочка получила ожог языка, съев 10 кислых конфет

Девочка из Австралии получила химический ожог языка после того, как съела слишком много кислых конфет, пишет Nine News.

Как рассказала четырехлетняя девочка по имени Уиллоу, она засунула в рот сразу десять конфет, не подумав о последствиях. Раскусив их, она почувствовала, что губы и язык начало сильно жечь.

Девочка рассказала о случившемся матери, и та повела ее к врачу. Медики, осмотрев пациентку, сообщили: она получила химический ожог языка. На нем образовался большой волдырь, который позже лопнул, оставив рану.

Кирсти Райт — мама Уиллоу — испугалась не меньше ребенка. Теперь она хочет предупредить других родителей, что леденцы могут быть опасными.

«Я никогда раньше такого не видела», — рассказала женщина.

На упаковке из-под конфет, съеденными Уиллоу, написано, что эти леденцы можно есть только детям от четырех лет из-за особого химического состава. Впрочем, девочка уже пообещала, что больше к ним не притронется.

Ранее другой школьник из Австралии получил ожоги и оказался в больнице, пытаясь повторить задание из «Игры в кальмара».