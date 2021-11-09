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Девочка получила ожог языка, съев 10 кислых конфет

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9News

Девочка из Австралии получила химический ожог языка после того, как съела слишком много кислых конфет, пишет Nine News.

Как рассказала четырехлетняя девочка по имени Уиллоу, она засунула в рот сразу десять конфет, не подумав о последствиях. Раскусив их, она почувствовала, что губы и язык начало сильно жечь.

Девочка рассказала о случившемся матери, и та повела ее к врачу. Медики, осмотрев пациентку, сообщили: она получила химический ожог языка. На нем образовался большой волдырь, который позже лопнул, оставив рану.

Кирсти Райт — мама Уиллоу — испугалась не меньше ребенка. Теперь она хочет предупредить других родителей, что леденцы могут быть опасными.

«Я никогда раньше такого не видела», — рассказала женщина.

На упаковке из-под конфет, съеденными Уиллоу, написано, что эти леденцы можно есть только детям от четырех лет из-за особого химического состава. Впрочем, девочка уже пообещала, что больше к ним не притронется.

Ранее другой школьник из Австралии получил ожоги и оказался в больнице, пытаясь повторить задание из «Игры в кальмара».

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