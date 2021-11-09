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В Москве после драки с участием двух иностранцев на фиолетовой линии метро завели уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов, по предварительным данным, возбудили уголовное дело в связи с дракой на станции «Улица 1905 года» Таганско-Краснопресненской ветке столичной подземки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Как установлено, драка произошла с участием двух иностранцев.

После того как мужчины начали драться в вагоне поезда, их стали разнимать пассажиры. В настоящий момент расследование ведется в рамках дела о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что конфликт на фиолетовой линии Московского метрополитена удалось прекратить полицейским. Успокоившись, никто из дерущихся не смог назвать обстоятельства драки.

Также в Москве завели дело о покушении на убийство после драки на палках и бутылках. Конфликт, который произошел 6 ноября на улице Саянская на востоке города, попал на видео.

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