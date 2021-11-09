Сбер запустил проект по кибербезопасности для подростков из детдомов

Сбер совместно с фондом «Старшие Братья Старшие Сестры» запустил для детей-сирот проект по кибербезопасности и финграмотности «Сбер против мошенников» с участием известного Tik-Tok блогера Егора Шипа.

В нем Егор Шип рассказывает о том, как защитить свои деньги от преступников при покупках в интернете и о защите от псевдозвонков из «службы безопасности банка». Также в формате видеоинтервью воспитанники детдомов, их наставники и эксперты рассказывают об эффективном и безопасном управлении деньгами.

«Причина потери денег у молодежи из детских домов банальна — элементарное отсутствие финансовой грамотности и понятия о кибербезопасности: неумение распоряжаться деньгами, планировать бюджет, сохранять конфиденциальность своих данных в интернете, обустраивать собственное жилье, которое положено выпускникам детдомов по закону.

Подростки, выросшие в детском доме, зачастую не погружены в вопросы, которые привычны для детей, живущих с родителями: они не ходили за продуктами в магазин, не получали деньги на карманные расходы, не расплачивались банковской картой, ничего не покупали онлайн и так далее. И в результате, выходя в большой мир, они легко попадают под влияние мошенников или совершают необдуманные покупки.

Наши советы будут полезны не только воспитанникам детдомов, но и всем подросткам, которые учатся самостоятельно распоряжаться личными средствами», — отметил и.о. директора дивизиона «Особенные решения» Сбербанка Артем Могилин.

Это первый подобный проект в России. Со временем он будет дополняться новыми актуальными темами.

Ежегодно из детских домов и школ-интернатов выпускается около 18 тысяч детей, а общая численность оставшихся без попечения родителей составляет 420 тысяч.