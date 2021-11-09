В Кремле назвали тревожной ситуацию на границе Белоруссии и Польши

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тревожной и напряженной ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Польши.

По его словам, текущие события требуют очень ответственного поведениях всех сторон, которые имеют отношение к происходящему.

Представитель Кремля добавил, что Минск и Москва находятся в постоянном контакте в связи с ситуацией, а также отметил ответственную работу белорусских специалистов.

«Мы надеемся, что никоим образом это не примет формы, которые будут являться угрозой для нашей безопасности», — заключил он.

Днем 8 ноября в Белоруссии заметили многочисленную группу беженцев около трассы, ведущей к границе с Польшей. Белорусские пограничники заявили, что на подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей.

Между тем в польском МИДе сообщили, что белорусские власти пытаются довести ситуацию на белорусско-польской границе до смертельных случаев. В связи с обострением ситуации на границе с Белоруссией власти Польши увеличили численность военнослужащих до 12 тыс. человек.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался летом 2021 года после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

После этого Польша решила установить забор из колючей проволоки на границе с республикой.